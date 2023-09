Pd: Schlein, auguri a Lilliana Segre, oggi compie 93 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra "non riesce a fare i conti con il suo passato. Un grande abbraccio a una grande donna che oggi compie gli anni: Liliana Segre". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la festa dell'Unità a Ravenna, seguito da un lungo applauso per la senatrice che oggi compie 93 anni. La destra nazionalista di tutta Europa, ha proseguito, "non offre soluzioni, ma un nemico al giorno su cui scagliare tutta la rabbia sociale. La destra non vuole risolvere i problemi, le soluzioni stanno a zero”. “Fanno la guerra ai poveri anziché farla alla povertà. Difendono i grandi interessi corporativi, ma smantellano gli interessi pubblici" ha attaccato la segreteria del pd. "Pensano che la povertà sia una colpa individuale - ha concluso Schlein - noi pensiamo sia un grande problema sociale". (Rem)