Diritti: Schlein, non serve una premier se non si batte per le donne

- "Non ci serve una premier donna se non si batte per migliorare ogni giorno le condizioni di vita di tutte le donne di questo Paese". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la festa dell'Unità a Ravenna. A Meloni "mi sono rivolta in questi giorni dopo le tante notizie sugli stupri, perché almeno su questo si può lavorare insieme - ha spiegato Schlein - non basta la prevenzione, ci vuole l'educazione, per non permettere alla cultura dello stupro di perpetuarsi tra i giovani”. “Perché quando non c'è consenso è sempre reato", ha concluso Schlein. (Rem)