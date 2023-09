Roma: grande successo per Visionaria 2023 festa della sinistra popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa ieri sera a Villetta Social Lab l'edizione 2023 di Visionaria, il festival per la sinistra popolare che ogni anno si svolge a Garbatella. Centinaia di persone ogni sera hanno avuto accesso alla struttura nel cuore del quartiere romano partecipando a dibattiti, eventi, film, documentari, spettacoli. Tante le idee e le suggestioni espresse da artisti, scrittori, leader politici e protagonisti delle diverse storie che hanno attraversato la festa. "Molti gli ospiti: Yolanda Diaz, Nichi Vendola, gli eurodeputati Massimiliano Smeriglio, Pietro Bartolo, Ana Maria Miranda Paz e Manu Pineda, Marilena Grassadonia, Giovanni Impastato, don Mattia Ferrari, Luisa Morgantini. E ancora Massimo Wertmuller, Monica Guerritore, la scrittrice Valentina Farinaccio, i giornalisti Barbara Schiavulli, Angela Azzaro, Giuliano Santoro e Giulio Gambino", si legge in una nota. (segue) (Com)