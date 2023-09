Roma: grande successo per Visionaria 2023 festa della sinistra popolare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo i tanti attivisti che hanno dato il proprio supporto in ogni fase dell'organizzazione di Visionaria e anche chi ha deciso di partecipare, mostrando interesse, attenzione ed entusiasmo ogni sera. E' per loro e per tutti i cittadini della Capitale che lavoriamo ogni giorno, ognuno con il proprio specifico incarico, per fare di Roma una città accogliente, ecosostenibile, accessibile, una Capitale europea a tutti gli effetti, dove ognuno con la propria differenza possa trovare spazio. A queste persone e a chi ha ancora voglia di fare festa con la nostra sinistra diamo appuntamento a Giusta - Festa della giustizia sociale e ambientale dal 15 al 17 settembre al Parco degli Acquedotti al Quadraro, Cinecittà", concludono. (Com)