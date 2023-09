Pd: Schlein, è partito plurale, unisce culture diverse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambizione del Pd è stata, fin dalla sua nascita, non solo unire storie e culture diverse, ma anche immaginare un progetto nuovo, un partito strutturato più a rete che a piramide, nel quale i circoli sono antenne per ascoltare, capire, proporre, coinvolgere le persone su tutti i territori del nostro Paese. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel suo intervento di chiusura della Festa dell’Unità di Ravenna. “Un partito – ha proseguito – che spalanca le finestre e le porte, dove non ci si trova per stabilire rapporti di forza, ma per essere una comunità e un laboratorio di idee”. “Tutti insieme siamo la forza del Pd, nessuno escluso. Ognuno sentirà qualsiasi attacco al Pd come un attacco a ognuno di noi, così come ogni vittoria sarà sentita come una vittoria di tutti, non di qualcuno. Dobbiamo essere plurali, larghi, aperti, generosi, insieme”, ha aggiunto Schlein. (Rin)