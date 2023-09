Maltempo: Schlein, incredibile non sia ancora arrivato un euro di ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo deciso di fare a Ravenna la festa nazionale dell’Unità per stare accanto ai territori colpiti dall'alluvione di Maggio, e non consentiremo di spegnere i riflettori su quello che è accaduto e sta accadendo in Emilia-Romagna”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel suo intervento di chiusura della Festa dell’Unità di Ravenna. “È incredibile che, al di là del supporto della Regione e della Protezione civile, da parte nazionale non sia arrivato nelle tasche delle persone neanche un euro di ristori”, ha aggiunto. (Rin)