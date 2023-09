Business news: Ue-Mercosur, il 15 settembre a Brasilia i negoziati per accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo incontro nell'ambito dei negoziati per l'approvazione definitiva dell'accordo commerciale tra il Mercato comune del Sud (Mercosul) e l'Unione Europea (Ue) si terrà a Brasilia il prossimo 15 settembre. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, nel corso di un'intervista con "BandNews". Si tratta della prima riunione ufficiale cui parteciperà il capo dello stato brasiliano e presidente di turno del Mercosur, Luiz Inacio Lula da Silva, portavoce della posizione rigida dei Paesi del blocco (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) contro la richiesta di firma di un protocollo aggiuntivo con ulteriori condizioni per i partner sudamericani giudicato "aggressivo" e contro cui è stata preparata una controproposta. "La nostra posizione è chiara: non possiamo accettare che la protezione dell'ambiente venga utilizzata dall'Europa in maniera strumentale per imporre misure protezioniste favorevoli al blocco europeo", ha detto Vieira. (Res)