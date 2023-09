Marocco: imam di Al Azhar, condoglianze al re e al popolo per tragedia sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande imam Ahmed al Tayeb, sceicco di Al Azhar, ha espresso le sue condoglianze “al regno del Marocco, al re e al popolo per questa tragedia che ci ha infranto il cuore”. Lo ha detto l’imam durante il suo intervento alla sessione di apertura dell’evento internazionale "L'audacia della pace" organizzato a Berlino dalla Comunità di Sant’Egidio, commentando il devastante terremoto di magnitudo 7 della scala Richter che ha colpito il Marocco lo scorso 8 settembre. “Invoco dall'Altissimo per tutte le vittime perdono e misericordia, per i loro famigliari pazienza, per i loro cuori consolazione, e pronta guarigione per i feriti", ha detto Al Tayeb.(Res)