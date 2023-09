G20: presidente Argentina incontra Mohammed bin Salman e Scholz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Scholz Fernandez ha discusso dei rapporti tra Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) e Unione europea e del conflitto in Ucraina. Ieri il presidente argentino aveva invece avuto colloqui bilaterali con gli omologhi della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, e degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, e con la premier del Bangladesh Sheikh Hasina. In mattinata si erano registrati anche brevi faccia a faccia con il presidente statunitense Joe Biden, con il brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e con la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva. Nel pomeriggio di oggi Fernandez ha lasciato l'India per recarsi a Santiago del Cile, dove lunedì 11 settembre parteciperà alle celebrazioni per il 50mo anniversario del colpo di Stato che depose il presidente democraticamente eletto Salvador Allende. Nel mese di ottobre, poco prima delle elezioni in Argentina, si rimetterà in viaggio per recarsi in Cina. (Inn)