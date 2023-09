Russia: Commissione elettorale centrale, “atto terroristico” contro seggio in regione Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine hanno compiuto un “atto terroristico” contro un seggio elettorale nella regione di Zaporizhzhia, lanciando dei droni. Lo ha denunciato il capo della Commissione elettorale centrale russa, Ella Pamfilova, secondo cui l’attacco “ha ricevuto il via libera dall’Occidente”. “Hanno fornito armi all’Ucraina per compiere tali atti”, ha detto Pamfilova, citata dall'agenzia di stampa "Ria Novosti", precisando che si è trattata di “un’azione mirata”. La funzionaria russa ha comunque spiegato che la Commissione elettorale centrale ha adottato tutte le misure di sicurezza nei seggi elettorali. Nel corso della tornata elettorale, le autorità russe hanno denunciato diversi tentativi di sabotare il voto da parte dell’Ucraina nelle “nuove entità costituenti” in cui sono stati allestiti i seggi, ossia nelle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, e nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson. (Rum)