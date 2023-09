Roma: grande successo per Visionaria 2023 festa della sinistra popolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la serata finale con Amedeo Ciaccheri - presidente Municipio Roma VIII, Anita Pirovano - Presidente Municipio 9 Milano, Francesca Ghirra - deputata Alleanza verdi e sinistra e i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli."Visionaria è una festa che cresce anno dopo anno, insieme al suo pubblico e alla nostra voglia di incontrare e far incontrare cittadini, idee e proposte. Come ci ha ricordato Yolanda Diaz è importante smettere di parlare di chi siamo, oggi é decisivo raccontare cosa vogliamo fare e cosa stiamo facendo. Il lavoro, il giusto salario, le disuguaglianze economiche e sociali, la tutela dell'ambiente, il cambiamento climatico, l'accoglienza, il femminismo e i diritti della comunità lgbtq, il diritto di scegliere il proprio corpo, la pace in un mondo purtroppo ancora segnato dai conflitti sono al centro del nostro progetto politico", spiegano il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, il capogruppo Avs in Consiglio regionale, Claudio Marotta, l'assessore capitolino Andrea Catarci, tra gli ideatori e sostenitori dell'iniziativa. (segue) (Com)