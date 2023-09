Russia: ministero Interno, registrate 2 mila denunce di violazioni da inizio campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 2 mila denunce relative a violazioni elettorali sono state registrate in Russia dall’inizio della campagna per il voto. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ria Novosti”, citando un funzionario del ministero dell’Interno. “Ad oggi, alle ore 16, sono state raccolte 183 segnalazioni di violazioni relative allo svolgimento delle elezioni. Se consideriamo l’inizio della campagna elettorale, ne sono state registrate circa 2 mila. In totale sono stati avviati sei procedimenti penali ai sensi degli articoli 207 del Codice penale della Federazione Russa (denuncia consapevolmente falsa di un atto di terrorismo) e 167 (distruzione deliberata o danneggiamento di proprietà)", ha riferito il funzionario russo. (Rum)