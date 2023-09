Karabakh: Shahramanian presta giuramento come nuovo leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samvel Sergey Shahramanian ha prestato giuramento come nuovo presidente dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Lo riporta l’agenzia di stampa “Armenpress”. La cerimonia si è tenuta durante una seduta straordinaria dell’Assemblea nazionale, alla presenza degli ex leader del Nagorno-Karabakh Arkady Ghukasyan, Bako Sahakyan e Arayik Harutyunyan. Durante un discorso ai deputati per la presentazione della sua candidatura, Shahramanian, ex ministro di Stato, aveva dichiarato che “il Nagorno-Karabakh dovrebbe ottenere uno status e avere un collegamento diretto con l’Armenia attraverso il corridoio di Lachin”. Shahramanian aveva aggiunto che Stepanakert “dovrebbe essere oggetto dei negoziati tra Erevan e Baku, sia in un formato multilaterale che bilaterale”. (Rum)