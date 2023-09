Azione: Gelmini, solidarietà a Bonetti per insulti, contenta di proseguire percorso insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, ha espresso “solidarietà a Elena Bonetti per gli insulti via social che sta ricevendo in queste ore”. “Sono contenta – ha aggiunto – di poter proseguire con lei questo percorso. Dalla violenza sulle donne alla sfida del popolarismo, fino alla costruzione di un spazio politico autenticamente riformista”. “Coraggio, idee chiare e nuovi obiettivi. Mettiamoci al lavoro”, ha concluso Gelmini.(Rin)