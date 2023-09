Pd: Serracchiani, teniamoci stretti a questa casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Mi sento di ringraziare tutti i dirigenti e i militanti, ma veramente tutti, che stanno continuando a lavorare per un Pd più forte, grande e davvero alternativo al blocco di destra oggi maggioritario”. Lo scrive su Facebook la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd. “Là fuori, c'è chi deciderà di volta in volta, c'è chi lancia esche nel nostro partito e chi vuol fare la sua raccolta sui territori. Teniamoci stretti a questa casa, costruita per essere accogliente e attrattiva", ha concluso. (Rin)