Marocco: ambasciatore Barucco, in ultime ore nessuna problematica segnalata da italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I centralini dell’ambasciata d’Italia a Rabat e del consolato di Casablanca sono attivi ma nelle ultime ore non arrivano più segnalazioni di problematiche da affrontare. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia in Marocco, Armando Barucco, intervenendo allo speciale del Tg4. “Il Marocco è un paese con un’organizzazione e una macchina dello Stato che funziona molto bene. È stato immediatamente mobilitato l’esercito”, ha spiegato il diplomatico, precisando che “alcuni posti risultano ancora difficili da raggiungere”. “La comunità marocchina in Italia è formata da 400 mila persone. C’è un rapporto di integrazione molto forte”, ha proseguito l’ambasciatore. “L’Italia ha già offerto un aiuto. Il governo marocchino sta procedendo a una valutazione dei bisogni. Noi siamo pronti a metterci al lavoro e a far arrivare una squadra specializzata il prima possibile”, ha concluso.(Res)