Spagna: Calvino, dato messaggio di fiducia a leader G20 su nuovo governo Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del governo spagnolo e ministra ad interim dell’Economia, Nadia Calvino, ha trasmesso ai leader del G20 un “messaggio di fiducia” sul fatto che la prossima legislatura sarà guidata dal leader del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Pedro Sanchez. Lo ha reso noto la stessa ministra durante una conferenza stampa al termine del vertice in India, come riferito dall’agenzia di stampa “Europa Press”. Calvino ha precisato di attendere la seduta parlamentare di investitura del leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, il quale “sembra che non avrà il sostegno necessario”. Pertanto, ha detto la ministra spagnola, il Psoe cercherà di formare un governo al fine di garantire “continuità politica”, con un’agenda “progressista, di armonia e coesistenza”. (Spm)