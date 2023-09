Usa: Blinken promette aiuti immediati al Marocco e difende G20 su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno contattato "immediatamente" il Marocco dopo il devastante terremoto di ieri, 9 settembre, per chiarire di essere "pronti ad assistere le autorità locali in ogni modo possibile". Lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken in un'intervista all'emittente "Abc News" nella quale ha anche difeso la formula usata sulla guerra in Ucraina nella dichiarazione congiunta dei leader del G20. "I leader si sono schierati molto chiaramente, anche con la dichiarazione, per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Credo che la dichiarazione sia molto forte", ha spiegato. Secondo Blinken, tutti i capi di Stato e di governo che hanno partecipato al summit di Nuova Delhi, concluso oggi, "hanno sottolineato l'impatto globale negativo della guerra della Russia, in particolare sulla sicurezza alimentare dato il ruolo chiave dell'Ucraina nella produzione di grano. Attorno al tavolo era molto chiaro come i Paesi avvertano le conseguenze e vogliano che l'aggressione russa si fermi". A proposito della guerra in Ucraina, il capo della diplomazia di Washington non ha confermato se l'amministrazione del presidente Joe Biden darà il via libera alla fornitura all'Ucraina di sistemi missilistici a lungo raggio Atacms, come sostenuto da alcune indiscrezioni di stampa. "Ci sono conversazioni in corso" con Kiev "a proposito di quel che è necessario" per sostenere le forze ucraine, si è limitato a dire Blinken. (Was)