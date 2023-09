Ucraina: generale Usa Milley, controffensiva potrebbe durare ancora fino a 45 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase della controffensiva ucraina potrebbe durare ancora tra i 30 e i 45 giorni. Lo ha detto il capo di Stato maggiore degli Usa, generale Mark Milley, in un’intervista all’emittente televisiva britannica “Bbc”. La controffensiva di Kiev, ha ricordato il generale statunitense, è iniziata 90 giorni fa. “Tutto è andato più lentamente rispetto alle previsioni. Ma questa è la differenza tra la guerra sulla carta e quella reale. C’è ancora un ragionevole lasso di tempo per combattere, probabilmente dai 30 ai 45 giorni”, ha spiegato Milley. “Questa battaglia non è finita. Gli ucraini non hanno terminato ciò che stanno cercando di realizzare. Quindi vedremo, è presto per dire come andrà a finire. Almeno hanno ottenuto un successo parziale, e questo è importante”, ha aggiunto il generale degli Usa. Secondo Milley, durante l’autunno “sarà molto più difficile condurre le manovre, e poi arriverà l'inverno profondo”. “A quel punto vedremo come andranno le cose, ma ad oggi è troppo presto per dire se questa controffensiva sia fallita o meno”, ha detto il capo di Stato maggiore degli Usa. (Rel)