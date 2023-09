Vietnam-Usa: Biden a Hanoi mette da parte "l'amaro passato", abbiamo chance di modellare l'Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Vietnam hanno la possibilità di "modellare" l'Indo-Pacifico per i decenni a venire, a riprova di come le relazioni tra i due Paesi si siano evolute rispetto "all'amaro passato" della guerra combattuta tra il 1965 e il 1973. Lo ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden in occasione del primo appuntamento della sua visita a Hanoi, l'incontro con il segretario generale del Partito comunista vietnamita Nguyen Phu Trong, con il quale ha annunciato l'innalzamento del livello delle relazioni bilaterali a "partenariato strategico comprensivo". Biden ha accolto con favore la decisione delle autorità di Hanoi e ha espresso l'auspicio di far progredire la cooperazione anche su questioni come il clima e l'economia. "Possiamo tracciare un arco di 50 anni di progressi nei rapporti tra i nostri Paesi, dal conflitto alla normalizzazione, per arrivare a questo nuovo status elevato", ha detto il presidente statunitense dopo essere stato ricevuto da Trong nella sede del Partito comunista vietnamita. Biden ha definito il Paese del sud-est asiatico "un amico, un partner affidabile e un membro responsabile della comunità internazionale". (segue) (Fim)