Vietnam-Usa: Biden a Hanoi mette da parte "l'amaro passato", abbiamo chance di modellare l'Indo-Pacifico (2)

- Pur non essendo mai stato chiamato in guerra, si è detto parte della "generazione del Vietnam" e ha ricordato il contributo durante il conflitto del suo inviato per il Clima, John Kerry, e dell'ex senatore repubblicano John McCain. Entrambi, ha sottolineato, hanno trovato il modo di contribuire alle relazioni con il Vietnam dopo la guerra, vedendo "quanto ci fosse da guadagnare nel lavorare insieme per superare l'amaro passato". Trong, da parte sua, ha promesso che il Vietnam lavorerà sodo per attuare l'accordo. "Solo allora potremo dire che sarà stato un successo", ha osservato. I due leader non hanno fatto alcun riferimento specifico alla Cina, né alle sue rivendicazioni nel Mar Cinese Meridionale: proprio le tensioni nella regione, tuttavia, sembrano aver spinto il Vietnam a rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti, che dal canto loro puntano su Hanoi per consolidare la loro architettura di sicurezza volta al contenimento strategico di Pechino. (segue) (Fim)