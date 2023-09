Vietnam-Usa: Biden a Hanoi mette da parte "l'amaro passato", abbiamo chance di modellare l'Indo-Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha tuttavia rapporti economici molto forti con Pechino, e ha con la Cina e la Russia un partenariato dello stesso livello raggiunto oggi da quello con gli Stati Uniti. Biden è arrivato oggi a Hanoi dopo aver preso parte al vertice del G20 a Nuova Delhi, in India. È stato accolto da una folla di bambini con bandiere statunitensi e vietnamiti sulla strada verso il Palazzo presidenziale, prima di recarsi nella sede del Partito comunista. La sua visita è stata preceduta dalla pubblicazione di un articolo del "New York Times" secondo cui il Vietnam starebbe negoziando in segreto l'acquisto di grandi quantitativi di armi dalla Russia aggirando le sanzioni statunitensi. Sulla questione è intervenuto questa mattina il viceconsigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jon Finer. Hanoi, ha ricordato il collaboratore di Biden in un colloquio con la stampa statunitense, ha storiche relazioni militari con la Russia, ma gli Stati Uniti continueranno a lavorare con il Vietnam e con altri Paesi per cercare di limitare le interazioni con un Paese accusato di crimini di guerra e di violazioni del diritto internazionale. (Fim)