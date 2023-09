Russia: intelligence britannica, reclutamento volontari a Pskov indica carenza personale militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reclutamento di volontari nella regione di Peskov, in Russia, vicino al confine con l’Estonia, indica la carenza di personale militare addestrato. È quanto si legge in un rapporto odierno dell’intelligence britannica pubblicato su X (ex Twitter) dal ministero della Difesa del Regno Unito. L’intelligence ricorda che il governatore di Pskov, a seguito di un attacco nell’aeroporto che ha danneggiato velivoli da trasporto, ha organizzato unità di volontari per azioni di presidio e pattugliamento delle infrastrutture critiche. I cittadini che hanno risposto alla chiamata sarebbero circa 800. "L'impiego di volontari indica molto probabilmente una mancanza di personale militare addestrato in Russia", sottolinea il rapporto. (Rel)