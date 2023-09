Innovazione: al via la "Rome future week", più di 300 eventi diffusi su tutto il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 11 settembre prende il via la prima edizione di una manifestazione diffusa che si pone come obiettivo traghettare la Città Eterna nel futuro. Un cartellone collettivo che ha aggiunto eventi giorno per giorno per parlare di futuro. Più di 300 eventi diffusi su tutto il territorio, come un'enorme "fuori salone" che avrà come head quarter la Cte per investire tutta la città connettendo idee e persone. Quattro i grandi temi: Growth, Connections, People, Experience individuati per discutere di come l'innovazione sta cambiando i tanti settori dell'esperienza umana: impresa, etica, fintech, food, entertainment, sport, turismo, lavoro, educazione, diritti umani, mobilità, ecologia e molto altro. Un programma intenso di talk, interviste e panel, che coinvolgeranno alcuni dei protagonisti del mondo dell'innovazione romana e un'audience qualificata pronta ad ascoltare storie di successo. Uno spazio in città dove incontrare partner, ambassador e imprenditori con il coinvolgimento diretto di oltre 300 ragazzi dai 18 ai 30 anni, già professionisti o in cerca di occupazione, che avranno la possibilità di acquisire il primo badge digitale di certificazione delle competenze partecipando agli eventi promossi all'interno della Cte di Roma. (segue) (Com)