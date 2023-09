Innovazione: al via la "Rome future week", più di 300 eventi diffusi su tutto il territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Creare nuove reti e accompagnare la Capitale verso una nuova vita attraverso l'innovazione: questi gli obiettivi della Future Week, che vede la città di Roma come parte attiva dell'evento", come evidenzia Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità. "Come Roma Capitale siamo molto contenti di partecipare attivamente all'organizzazione di un evento che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale, connettendo idee e persone – ha dichiarato l'assessora Lucarelli –. Un'idea vincente che ha subito riscosso l'entusiasmo di tanti soggetti istituzionali e non. 300 eventi sul territorio con la Casa delle Tecnologie Emergenti che avrà un ruolo centrale ospitando l'headquarter della manifestazione e ospitando più di 30 eventi. La nostra città è pronta per il futuro con più di 1880 startup e PMI innovative che animano il suo tessuto produttivo, eccellenze nazionali e internazionali che hanno scelto Roma come loro sede, con eventi come la Future Week possiamo fare un passo in avanti e creare reti di comunicazione tra tutti coloro che stanno già contribuendo alla costruzione del futuro". (segue) (Com)