Innovazione: al via la "Rome future week", più di 300 eventi diffusi su tutto il territorio (3)

- Tutte le novità, gli appuntamenti, la mappa degli eventi, le iniziative speciali (e il tutto da svelare "calendario della Night Week") si possono trovare sul sito dalla manifestazione e all'interno di "Casa Futuro", quartier generale della Rome Future Week ospitato presso la Cte – Casa delle Tecnologie Emergenti (all'interno della Stazione Tiburtina) dove, con il supporto del podcaster e creator Mario Moroni, si animerà l'Open Stage, un palco dedicato a talk, interviste, in particolar modo agli interpreti, targati "Rome Future Week", apostoli dell'innovazione. Ed è proprio da questo palco che prenderà il via la manifestazione. L'appuntamento infatti è alle ore 15 di lunedì 11 settembre con numerosi ospiti: Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità; Giorgia Calvaresi, Vice Presidente Junior Enterprises Europe; Carolina Grassi, PR & Sales Manager Ventive Group; Philip Abussi, compositore italo-francese; Rita Casalini, Responsabile Open Innovation presso Ferrovie dello Stato Italiane; Mattia Voltaggio, Responsabile di Joule, la scuola Eni per l'impresa; Diletta Parlangeli, conduttrice e autrice, Rai Radiotelevisione Italiana; Sara Matassoni, Digital Policy Expert. (Com)