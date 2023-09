Marocco: Oms, oltre 300 mila persone colpite dal terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terremoto di magnitudo 7 della scala Richter avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in Marocco ha "provocato centinaia di vittime e colpito più di 300 mila persone a Marrakech e nelle aree circostanti”. Lo ha riferito l'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il Mediterraneo orientale su X (ex Twitter). L’organizzazione ha inoltre espresso "le sue più sentite condoglianze e il suo sincero sostegno al popolo marocchino".(Res)