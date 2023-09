Germania: presidente Stenmeier, possiamo costruire mondo pacifico solo insieme con il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È possibile costruire un mondo pacifico soltanto insieme, con il dialogo, e non da soli. Lo ha detto il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, durante l’assemblea di apertura dell’evento internazionale "L'audacia della pace" organizzato a Berlino dalla Comunità di Sant’Egidio. “Sono felice che la Comunità abbia riunito ancora una volta alti rappresentanti delle religioni mondiali, per la prima volta a Berlino. Ci date speranza in un tempo in cui le guerre non diminuiscono, ma aumentano. Ed è un tempo in cui un incubo è diventato realtà per noi europei. Per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale, una guerra di aggressione sta infuriando nel continente. Ciò rende ancora più importante questo incontro di pace”, ha dichiarato il presidente tedesco. “La guerra non porta solo morte, sofferenza e distruzione, è la madre di tutte le povertà. Non possiamo trovare soluzioni da soli, ma solo insieme nel dialogo. È così che potremo costruire un mondo pacifico”, ha aggiunto Steinmeier. A questo riguardo, il presidente tedesco ha sottolineato che le religioni non devono mai essere una giustificazione per l’odio e la violenza. “Le religioni devono contribuire insieme alla pace, ed è questo che ci riunisce a Berlino. Le religioni possono fornire un grande e indispensabile servizio come forza pacifica e di riconciliazione per l’umanità”, ha detto Steinmeier. (Geb)