- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso in un telegramma i suoi auguri di buon compleanno alla senatrice a vita Liliana Segre, che oggi compie 93 anni. "La sua testimonianza è preziosa per noi tutti e in particolare per i giovani", scrive il presidente Meloni. (Rin)