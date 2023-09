Ucraina-Russia: presidente tedesco Steinmeier, Putin vuole annientare i valori dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin, con la guerra in Ucraina, vuole annientare i valori su cui si fonda l’Europa. Lo ha detto il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, durante l’assemblea di apertura dell’evento internazionale "L'audacia della pace" organizzato a Berlino dalla Comunità di Sant’Egidio. “Il 24 febbraio del 2022 è cambiato tanto, forse tutto. Credo che, per noi europei, opporsi a questa aggressione sia conseguenza delle lezioni apprese dalla catastrofe della Seconda guerra mondiale. Tutti noi abbiamo sperato e lavorato affinché il nostro continente non ricadesse nuovamente in un’epoca di aggressioni odio e sofferenza”, ha affermato Steinmeier. “Vogliamo tutti la fine della guerra e la pace. Ma deve essere una pace giusta, che non è solo assenza di guerra: deve essere a lungo termine, non una tregua nei combattimenti per consentire alla Russia di portare nuove truppe al fronte”, ha osservato il presidente tedesco. Confermando il sostegno all’Ucraina, anche con le armi, Steinmeier ha evidenziato che Putin “avrebbe il potere di ordinare al suo esercito di tornare indietro e far finire la guerra”. “Dobbiamo mantenere a prospettiva di pace, anche quando la strada non è ancora evidente. Per noi europei è una responsabilità, per la nostra storia e il futuro comune nella convivenza pacifica, nella libertà e nella democrazia. Non dobbiamo mai rinunciare alla lotta per la pace”, ha concluso il presidente della Germania. (Geb)