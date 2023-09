Lazio: Cangemi (Lega), oltre 3.000 adesioni ad Itaca 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 3.000 adesioni a Itaca 2023 per la tre giorni di Formello. È quanto dichiara il vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, Lega, al termine della Kermesse promossa dall'Associazione Itaca 2.0. che da sei anni rappresenta un punto di riferimento nell'agenda settembrina della nostra Regione. "Da Itaca - prosegue Cangemi - arriva il nostro contributo e impegno per ridurre le distanze tra cittadini e istituzioni. Obiettivo, direi, pienamente raggiunto. Durante il viaggio tra le idee abbiamo toccato tanti temi, con dibattiti vivaci che hanno regalato spunti di riflessione a relatori e platea. Un momento toccante, tra gli altri, è stata l'omelia di Don Antonio Coluccia che con la sua proverbiale incisione ha lanciato un messaggio a tutti i presenti: rimaniamo uniti contro violenze e soprusi perché il bene vince sempre sul male. E su queste parole abbiamo salutato la VI edizione del nostro Viaggio tra le idee". (Com)