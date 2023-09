Marocco: terremoto, si scava tra le macerie, bilancio sale a 2.122 morti e 2.421 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano senza sosta le ricerche di eventuali sopravvissuti al devastante terremoto di magnitudo 7 della scala Richter che ha colpito il Marocco lo scorso 8 settembre e il cui epicentro è stato registrato al centro del Paese. Secondo l'ultimo bilancio fornito in nottata dalle autorità di Rabat, i morti accertati sono 2.122 e i feriti 2.421, di cui almeno 1.400 in gravi condizioni, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Da parte sua, il re del Marocco Mohammed VI ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. “È stato deciso un lutto nazionale di tre giorni, con bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici", si legge in un comunicato stampa del palazzo reale diffuso dall'agenzia ufficiale “Map”, al termine di una riunione presieduta dal sovrano e dedicata ad esaminare le conseguenze del terremoto. Nel dettaglio, 1.351 decessi sono stati registrati nella provincia di Al Haouz, la più colpita dal sisma. Tra le vittime figurano anche quattro cittadini francesi, come confermato dal ministero degli Esteri francese. L'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il Mediterraneo orientale ha fatto sapere su X (ex Twitter) che il sisma ha colpito più di 300 mila persone a Marrakech e nelle aree circostanti. (segue) (Mar)