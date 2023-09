Marocco: terremoto, si scava tra le macerie, bilancio sale a 2.122 morti e 2.421 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito dalle autorità del Regno, i soccorsi sono resi difficili dai danni alle infrastrutture in alcune zone rurali di montagna colpite dal violento sisma, tra cui le località di Tafeghaghte e Moulay Brahim. Nel frattempo, messaggi di solidarietà sono arrivati da tutto il mondo e i leader dei Paesi del G20, riuniti a Nuova Delhi, hanno assicurato la propria vicinanza e garantito tutto il sostegno necessario. La stessa Algeria, con i cui i rapporti sono da tempo ai minimi storici, ha riaperto lo spazio aereo per favorire il passaggio degli aiuti umanitari e ha dichiarato di essere pronta a inviare una squadra di intervento della Protezione civile composta da 80 persone specializzate nella ricerca e soccorso “se il Marocco dovesse accettare l’offerta di aiuto”. (segue) (Mar)