Regno Unito: arrestata presunta spia della Cina in Parlamento

- La polizia britannica ha arrestato lo scorso marzo una presunta spia della Cina che lavorava nel Parlamento del Regno Unito come assistente. La notizia è stata resa nota oggi dal quotidiano “Sunday Times”. In relazione al caso, era stata arrestata anche un’altra persona. La presunta spia di Pechino era un assistente parlamentare coinvolto in questioni di affari internazionali, che avrebbe avuto legami con diversi conservatori, tra cui l’attuale ministro della Sicurezza Tom Tugendhat. L’ormai ex funzionario del Parlamento, che avrebbe vissuto in Cina per un certo periodo, avrebbe violato l’Official Secrets Act, la legge per la protezione dei segreti di stato e delle informazioni ufficiali relative alla sicurezza nazionale. Stamane, in occasione del G20 in India, il premier del Regno Unito Rishi Sunak ha incontrato l’omologo cinese Li Qiang e, secondo quanto riferito da un portavoce britannico citato dall’emittente televisiva “Bbc”, ha espresso “le sue significative preoccupazioni per le ingerenze della Cina nella democrazia parlamentare” del Paese. Sul caso sta indagando il Comando antiterrorismo del Met, che vigila sui reati legati allo spionaggio. (Rel)