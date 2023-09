G20: cancelliere tedesco Scholz, “buoni risultati” dal vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice del G20 in India ha portato a “buoni risultati”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, citato dalla stampa della Germania. “È stata presa la decisione di riconoscere chiaramente che l’integrità territoriale di Stati come l’Ucraina non può essere messa in discussione e che i confini non dovrebbero essere modificati con la forza”, ha detto Scholz. “Sono inoltre lieto che sia stata espressa ancora una volta una posizione chiara contro l’uso delle armi nucleari”, ha aggiunto il cancelliere tedesco. (Geb)