Egitto: ad agosto l’inflazione balza al 39,7 per cento

- Il tasso di inflazione annuale in Egitto è balzato al 39,7 per cento ad agosto, rispetto al 38,2 per cento di luglio. Lo ha reso noto oggi l’Agenzia di statistica Capmas. Si tratta del tasso più alto registrato in Egitto, trainato dall’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dalla carenza di valuta estera. In particolare, si segnala un aumento annuo del 71,9 per cento per i prezzi dei prodotti alimentari, del 15,2 per cento per i trasporti e del 23,6 per cento per l'abbigliamento. L’aumento dei prezzi è dovuto anche al blocco di alcune merci nei porti a causa della carenza di dollari, necessari per le importazioni. Intanto, il mese scorso la Banca centrale d’Egitto ha aumentato il tasso d'interesse dell'uno per cento, portando gli interessi sui prestiti al 20,25 per cento e quelli sui depositi al 19,25 per cento. Il Paese di 105 milioni di abitanti, il più grande importatore di grano al mondo, sta subendo il peso della guerra tra Ucraina e Russia, i suoi due principali fornitori.(Cae)