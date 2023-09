Italia-Qatar: Meloni questa sera a Doha con Giorgetti e Descalzi, vedrà Al Thani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar è il principale fornitore di gas naturale liquefatto e il terzo fornitore di energia dell’Italia. Nel 2022 Eni è stata selezionata da QatarEnergy come partner internazionale per l’espansione del progetto North Field East (Nfe). Il presidente Meloni sarà accompagnato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Prenderà parte alla delegazione anche l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Secondo quanto si apprende, al termine del bilaterale a Lusail Palace si svolgerà una cena in onore del presidente Meloni alla quale saranno presenti, tra gli altri, anche il primo ministro e ministro degli Affari Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; il vice primo ministro e ministro della Difesa, Khalid bin Mohammed Al Attiyah; il ministro delle Finanze Ali bin Ahmed Al Kuwari e il ministro dell’Energia Saad Sherida Al-Kaabi. Parteciperà anche l’Ad di Qatar Investment Authority, Mansoor Bin Ebrahim Al-Mahmoud. (Rin)