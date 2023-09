Marocco: Crosetto, possiamo fare nostra parte come successo in altre zone del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può fare la sua parte per aiutare il Marocco, come ha sempre fatto in altre aree del mondo. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto a “In mezz’ora” su “Rai3”. “Il Marocco non ha ancora fatto una richiesta di aiuto ufficiale, probabilmente hanno bisogno di organizzarsi. Noi possiamo fare la nostra parte come l’abbiamo fatta in altre parti del mondo. Abbiamo dato la disponibilità della Protezione civile e delle Forze armate, nonché dell’esperienza che purtroppo abbiamo avuto modo di utilizzare sia in Italia che all’estero”, ha affermato Crosetto. (Res)