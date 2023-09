Milano: violenza sessuale sui navigli a 18enne, De Corato (FdI), servono operazioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i quartieri di Milano, purtroppo, sono diventati Caivano, da Porta Garibaldi fino a Ticinese per non parlare delle periferie, non c'è alcuna differenza. A Milano c'è la necessità che vengano compiute queste operazioni di sicurezza per contrastare, come ha già fatto il Viminale sia in Campania che nel Lazio, delinquenza, malavita, degrado, abusivismo e criminalità". Lo dice in una nota l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando gli episodi di violenza avvenuti nelle ultime ore a Milano, in Zona Farini, dove un uomo di origine centroafricane, ha colpito con un calcio una turista cilena e un 27enne e aggredito con un coccio di bottiglia un passeggero e sui Navigli dove una 18enne ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale. (Com)