© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In queste ore così drammatiche per il Marocco, devastato dal terremoto che ha causato migliaia di vittime e ingentissimi danni, come capogruppo di Fratelli d’Italia esprimo la vicinanza mia e di tutto il partito alla popolazione così duramente colpita”. Lo scrive su X (ex Twitter) il capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti. (Rin)