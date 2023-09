Ue: Crosetto, non condivido scelte degli ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato di non condividere le scelte dell’Europa degli ultimi anni. Ospite a “In mezz’ora” su “Rai3”, il ministro ha osservato che “si è pensato che ci potesse essere un’economia florida per sempre senza fare niente di sporco”, in riferimento alla catena industriale, e ha sottolineato che sporcarsi le mani diventa “fondamentale per la crescita economica e il Pil di un Paese”. “Abbiamo pensato che si potesse vivere di ricchezza con i servizi. L’Ue mi dà l’impressione della vecchia nobiltà che non si sporcava le mani e non si accorgeva del mondo che cambiava”, ha aggiunto Crosetto. (Res)