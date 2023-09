G20: Confagricoltura su alleanza biocarburanti, l'Europa non sia miope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su iniziativa dell'India, nella veste di presidente di turno del G20, è stato annunciato ieri il lancio dell'Alleanza globale per i biocarburanti. Tra i Paesi aderenti c'è anche l'Italia. "Esprimiamo pieno apprezzamento per la decisione assunta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che consente riproporre a livello mondiale il ruolo che i biocarburanti sono in grado di assicurare nel processo di transizione energetica, dopo le chiusure emerse a livello europeo" - dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Nove i Paesi che, al momento, hanno aderito all'iniziativa. Tra questi Stati Uniti, Brasile e Argentina, che sono tra i principali produttori ed esportatori di prodotti agroalimentari a livello mondiale. Nel comunicato diffuso dal governo indiano si precisa che la nuova Alleanza punta a promuovere "il progresso e l'adozione diffusa dei biocarburanti, facilitando i progressi tecnologici e definendo solidi standard e procedure di certificazione". (segue) (Com)