Governo: Crosetto, non possiamo giocare su destino Paese per vantaggi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Quando si vincono le elezioni e si arriva a gestire le istituzioni, si diventa responsabili prima di tutto verso il Paese che verso il proprio partito. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite a “In mezz’ora” su “Rai3”. “La responsabilità principale delle persone del governo è guidare l'Italia al meglio. Non si può giocare sul destino del Paese per vantaggi elettorali. Dobbiamo riscoprire alcuni terreni per gli interessi esclusivi della nazione”, ha affermato Crosetto. (Res)