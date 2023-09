Lazio: Cartaginese (Lega), con noi in Regione priorità sicurezza e riqualificazione periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal meraviglioso palco della sesta edizione di Itaca 2023, ospitata in piazza San Lorenzo a Formello, giunta alla conclusione, ho sottolineato che l'urgenza da affrontare subito è l'edilizia popolare, perché, come ha ribadito il Ministro Matteo Salvini, che venerdì ha inaugurato quest'evento, il degrado porta delinquenza. È quanto dichiara in una nota Laura Cartaginese, presidente del gruppo Lega in Regione Lazio. "La riqualificazione delle periferie, uno dei temi centrali della maggioranza regionale, come evidenziato più volte dal presidente Francesco Rocca, e tema fortemente molto caro alla Lega, unito al Decreto Caivano, - aggiunge - rappresentano una risposta alle persone perbene che meritano rispetto, legalità e sicurezza soprattutto nelle zone socialmente critiche. Sono fiera di aver conosciuto Don Antonio Coluccia, che ogni giorno lotta per questi principi, ed esprimo solidarietà alla volontaria vilmente aggredita in via Scozza a Tor Bella Monaca. Ringrazio il presidente di Itaca Gianni Sammarco e il vicepresidente del Consiglio regionale Pino Cangemi per avermi invitata", conclude.(Com)