Marocco: ministero Esteri francese, 4 concittadini morti a causa del terremoto

- A seguito del terremoto che ha colpito il Marocco nella notte tra venerdì e sabato, 4 cittadini francesi hanno perso la vita e altri 15 sono rimasti feriti. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri della Francia, ripreso dall’emittente televisiva “BfmTv”. Nella giornata di ieri, il dicastero francese aveva già annunciato la morte di un concittadino ad Agadir. "Rammaricati per la morte di altri tre cittadini francesi vicino a Marrakech. Il bilancio, in questa fase, sale a quattro vittime", ha riferito oggi il Quai d'Orsay, precisando anche che "sono stati identificati quindici cittadini francesi feriti". "Il Centro di crisi e di supporto del ministero degli Esteri, così come l'ambasciata di Francia e i consolati a Rabat e Marrakech, sono pienamente mobilitati per fornire loro sostegno e garantire un'assistenza adeguata", ha fatto sapere il dicastero di Parigi. (Frp)