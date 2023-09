Milano: Sardone (Lega) su violenza sessuale navigli, stop buonismo, rilanciamo proposta castrazione chimica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui Navigli, "dove ormai da tempo la movida è fuori controllo senza che il Comune si degni di istituire presidi fissi di Polizia Locale. Mi chiedo se per questo ennesimo stupro a Milano sarà censurata dalla sinistra la nazionalità del responsabile. Come Lega rilanciamo la proposta della castrazione chimica per stupratori e pedofili: stop buonismo, è ora di valutare questo strumento per chi si macchia di crimini così orribili. Esprimo piena solidarietà alla ragazza abusata e vorrei che insieme a me lo facessero anche le tante femministe di sinistra che preferiscono occuparsi di desinenze anziché di temi seri". Lo dice in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega commentando la violenza sessuale denunciata da una giovane salvadoregna questa notte a Milano. (Com)