Germania-Italia: Tajani domani a Berlino per evento Comunità di Sant’Egidio

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si recherà domani, lunedì 11 settembre, in missione a Berlino per partecipare all’incontro delle religioni mondiali “L’Audacia della Pace” organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, al quale prenderanno parte capi di Stato, leader religiosi e della società civile provenienti da tutto il mondo. Lo riporta un comunicato della Farnesina. All’evento, che sarà articolato in una serie di sessioni tematiche e che dedicherà particolare attenzione alle conseguenze della guerra in Ucraina, Tajani interverrà quale ospite d’onore all’interno del panel “Dialogo interreligioso: una risorsa per la pace globale”. Su impulso del vicepremier, l’Italia ha rilanciato il proprio impegno nel promuovere il dialogo interreligioso quale parte integrante e qualificante dell’azione di politica estera in diversi ambiti, in particolare in materia di protezione e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. “Tutti noi – attori politici, civili e religiosi – abbiamo una comune responsabilità di promuovere la pace, la mutua comprensione e il bene collettivo”, ha commentato Tajani, assicurando che “l’Italia è in prima linea per proteggere i luoghi di culto, oggi esposti a gravi minacce in diverse parti del mondo, e per contrastare l’odio e la violenza su base religiosa”. (Com)