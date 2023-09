Viterbo: Capece (Sappe), rivolta ed alta tensione in carcere nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, in una nota, commenta le tensioni nel carcere di Viterbo. "Si sono vissute ore di altissima tensione senza precedenti, ieri sera nel carcere di Viterbo. Sei detenuti di nazionalità marocchina hanno infatti messo in scena una protesta che ha assunto rapidamente proporzioni preoccupanti. La protesta dei detenuti - spiega Capece - ha raggiunto un punto critico quando hanno minacciato di auto lesionarsi, mettendo in allarme le Autorità penitenziarie. Immediatamente, anche i poliziotti penitenziari, liberi dal servizio, sono intervenuti per cercare di riportare la calma all'interno dell'istituto carcerario. Il direttore del carcere ha dunque preso una decisione drastica ed ha autorizzato l'uso della forza per sedare la protesta. Nel frattempo, si è appreso che i detenuti avevano dato fuoco a diversi materassi all'interno delle loro celle, aggravando ulteriormente la situazione. Nella notte, poi, la folle protesta è rientrata". (segue) (Com)