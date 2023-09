Fisco: Tajani, serve riduzione tasse già dalla prossima manovra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regola per far crescere l’economia nel nostro Paese è ridurre le tasse e dobbiamo iniziare già dalla prossima manovra. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo ad “Azzurra libertà”, la festa nazionale di Forza Italia giovani. “La prima tassa da ridurre – ha proseguito – è quella sul lavoro, stabilizzando il taglio del cuneo deciso nell’ultima manovra che si concluderà il 31 dicembre. Dobbiamo anche detassare tredicesime, straordinari e premi di produzione”. “Serve – ha concluso – una rivoluzione fiscale. È ovvio che non si possa realizzarla in pochi mesi o in un anno, ma dobbiamo avere nella nostra testa un percorso che porti a una progressiva riduzione della pressione fiscale e, più si riduce, più si può essere duri e rigidi con chi evade il pagamento delle tasse”. (Rin)