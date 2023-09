G20: leader Giappone e Corea del Sud lavorano a vertice trilaterale con Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, hanno stabilito di lavorare per la realizzazione di un vertice trilaterale con la Cina. Lo rende noto la presidenza di Seul dopo l'incontro tra Yoon e Kishida a margine del summit del G20 a Nuova Delhi, in Cina. I due hanno ricordato di essersi incontrati ben sei volte a partire dallo scoro marzo, quando Yoon si è recato in visita a Tokyo per ricucire le relazioni bilaterali. "Il presidente ha detto che i due Paesi dovrebbero intensificare i contatti nella seconda metà dell'anno e avviare il processo per l'organizzazione di un vertice Corea del Sud-Giappone-Cina", si legge nel comunicato stampa, secondo cui Kishida ha promesso il suo impegno in tal senso. Yoon e Kishida hanno partecipato solo il mese scorso a un vertice trilaterale con gli Stati Uniti ospitato a Camp David dal presidente Joe Biden.(Inn)